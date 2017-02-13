Марк Цукерберг и Присцилла Чан инвестируют 3 млрд долл. в медицинские исследования

Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан в рамках работы фонда Chan Zuckerberg Initiative (CZI) в ближайшие пять лет профинансируют почти 50 исследований в различных областях медицины, целью которых будет поиск способа «излечить все болезни» к концу 21 века, пишет «Фармперсонал».

Фонд, которым руководит жена Цукерберга, педиатр и сооснователь социальной сети Facebook Присцилла Чан, был основан осенью 2016 года с начальным капиталом 3 млрд долл. Цели у фонда самые амбициозные – к концу 21 века найти средства от всех болезней. Фонд делает ставку на долгосрочное инвестирование проектов, не ожидая от них результатов в короткой перспективе.

Одно из подразделений CZI - медицинская исследовательская организация Chan Zuckerberg Biohub объявила о предоставлении ей 50 млн долл. для финансировании исследователей, сообщает TechCrunch.com

Финансирование будет распределено между 47 учеными в течение следующих пяти лет. Каждый проект получит до 1,5 млн долл.

Уточняется, что всего более 700 человек подали заявки на получение финансирования. В сфере интересов исследователей совершенно разные проекты в области медицины: от технологии печати органов и создания биочипов, до изучения передачи малярии.

Первые участники программы финансирования представляют научные школы трех университетов, с которыми работает Chan Zuckerberg Biohub: Беркли, Университет Центральной Флориды и Стэнфорд. Ожидается, что по мере развития проекта фонд также будет привлекать к работе и другие исследовательские институты.