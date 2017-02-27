Максим Касаткин назначен председателем правления казахского ТОО «СК-Фармация»

Максим Касаткин назначен председателем правления ТОО «СК-Фармация» приказом председателя комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает «Фармперсонал».

Как сообщает пресс-служба компании, Максим Касаткин в 2003 году окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности "Информатика", в 2005 году – Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности "Государственное и местное управление", в 2010 году - Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова по специальности "Менеджмент общественного здравоохранения". В 2015 году стал магистрантом Академии госуправления при Президенте РК.

Свою трудовую деятельность начал в 2000 году в РГКП "Денсаулык" главным специалистом отдела информационно- аналитического сопровождения. С 2001 по 2003 годы работал в частном предпринимательстве, был координатором по связям Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также возглавлял ТОО "Фармацевтическая компания "Кока-Фарм". С 2004 года работал в Казахской государственной медицинской академии инженером по государственным закупкам, в 2008 году назначен начальником отдела. С 2009 по 2011 годы работал экспертом управления контроля за использованием медицинской техники и изделий медицинского назначения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК. В 2011 году начал трудовую деятельность в ТОО "СК-Фармация" на должности начальника отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники, а в 2012 году назначен управляющим директором, далее избран членом Правления ТОО «СК-Фармация».

С 2013 по 2014 годы работал заместителем директора ТОО "Медсистем-НМ". С 2014 года по сентябрь 2015 года работал в Управлении по мониторингу и анализу проведения государственных закупок Комитета по государственным закупкам МФ РК.

С сентября 2015 года по март 2016 года занимал должность заместителя председателя правления ТОО "СК-Фармация". С июля 2016 года по 22 февраля 2017 года возглавлял Департамент государственных закупок и активов МЗСР РК.

ТОО «СК-Фармация» создано в феврале 2009 года в структуре «Самрук-Казына» для осуществления функций Единого дистрибьютора с целью обеспечения лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также повышения устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли Казахстана. В 2013 году компания была передана Министерству здравоохранения Республики Казахстан.