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Лента · В мире
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Ливерпульский университет займется исследованием побочных эффектов лекарств

27.01.2017

Ливерпульский университет координирует новый исследовательский проект, нацеленный на изучение побочных эффектов лекарств, сообщает Pharma Times.

Проект, который оценивается в 14 млн фунтов стерлингов, рассчитан на 5 лет. Его целью является разработка новых подходов к исследованию безопасности препаратов с помощью данных из государственных и частных источников.

Побочные эффекты от приема препаратов могут становиться причиной заболеваний и летального исхода. По словам профессора Кевина Парка, именно нежелательные реакции на лекарственные средства являются препятствием для разработки новых, безопасных и эффективных методов лечения.

В проекте принимают участие такие фармкомпании, как AstraZeneca, GlaxoSmithKline и Janssen.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
побочные эффекты
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
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Лед тронется
Бремя четырех
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