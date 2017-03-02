Квартальный объем продаж Mylan вырос на 31%

В IV квартале 2016 г. объем продаж зарегистрированной в Нидерландах фармацевтической компании Mylan вырос на 31% и составил 3,3 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (3,2 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Чистая прибыль составила 417,5 млн долл. против 194,6 млн долл. годом ранее.

Квартальный объем продаж в Северной Америке увеличился на 22% и составил 1,6 млрд долл. В компании отметили, что рост стал возможен благодаря приобретению шведской Meda. Продажи в Европе выросли на 50% – до 927 млн долл. На других зарубежных рынках показатель продаж увеличился на 28% – до 729 млн долл.

За весь 2016 г. объем продаж увеличился и составил 11,1 млрд долл. по сравнению с 9,4 млрд долл. в 2015 г. Продажи в Северной Америке выросли на 10% – до 5,6 млрд долл. Показатель в Европе вырос на 34% – до 3 млрд долл., на других зарубежных рынках – на 16% – до 2,4 млрд долл.

В декабре 2016 г. Mylan объявила о реструктуризации бизнеса, в т.ч. сокращении около 10% рабочих мест.

По прогнозу компании, в 2017 г. объем продаж составит 12,25–13,75 млрд долл., прибыль на акцию – 5,15–5,55 долл. Аналитики ожидают эти показатели на уровне 12,7 млрд долл. и 5,33 долл. соответственно.