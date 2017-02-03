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Лента · В мире
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Квартальный объем продаж Merck & Co. снизился на 1% на фоне показателя по препарату Keytruda

03.02.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) сократился на 1% и составил 10,1 млрд долл., что немного ниже прогнозов аналитиков (10,2 млрд долл.)., сообщает FirstWord Pharma. Это объясняется тем, что продажи препарата Keytruda оказались ниже ожидаемых – 483 млн долл. вместо 508,8 млн долл.

Объем продаж фармпродукции также сократился на 1% и составил 8,9 млрд долл., в основном, из-за потери патентной защиты на препараты Cubicin, Nasonex и Zetia в США.

Общий объем продаж противодиабетических препаратов Januvia и Janumet увеличился на 4% и составил 1,5 млрд долл., что ниже прогнозов аналитиков (1,58 млрд долл.). Продажи Zetia/Vytorin упали на 13% – до 873 млн долл., показатель по препарату Zetia составил 229 млн долл. против 164 млн долл. в IV квартале 2015 г.

Квартальная чистая прибыль выросла на 21% – до 1,2 млрд долл.

За весь 2016 г. объем продаж вырос на 1% и составил 39,8 млрд долл. Чистая прибыль выросла на 28% – до 5,7 млрд долл.

По прогнозу Merck & Co., в 2017 г. прибыль на акцию составит 3,72–3,87 долл. при объеме продаж 38,6–40,1 млрд долл. Аналитики прогнозируют 3,83 долл. и 40,1 млрд долл. соответственно.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Merck&Co.
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
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02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
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Больше чем производство
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