Квартальный объем продаж Eli Lilly вырос на 7%

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской фармацевтической компании Eli Lilly увеличился на 7% и составил 5,6 млрд долл. на фоне роста продаж препарата Trulicity и других новых продуктов, говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль за отчетный период выросла на 61% и составила 771,8 млн долл.

Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, значительную роль в финансовом успехе в IV квартале сыграли новые препараты, в частности противодиабетические Trulicity и Jardiance, противоопухолевое средство Cyramza и препарат для лечения псориаза Taltz.

Квартальный объем продаж Trulicity составил 337 млн долл. против 112,5 млн долл. годом ранее.

В 2016 г. объем продаж вырос на 6% и составил 21,2 млрд долл.

Чистая прибыль увеличилась на 14% – до 2,7 млрд долл.

По прогнозу на 2017 г., прибыль на акцию составит 4,05–4,15 долл., объем продаж – 21,8–22,3 млрд долл.