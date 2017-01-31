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Квартальный объем продаж Eli Lilly вырос на 7%

31.01.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской фармацевтической компании Eli Lilly увеличился на 7% и составил 5,6 млрд долл. на фоне роста продаж препарата Trulicity и других новых продуктов, говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль за отчетный период выросла на 61% и составила 771,8 млн долл.

Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, значительную роль в финансовом успехе в IV квартале сыграли новые препараты, в частности противодиабетические Trulicity и Jardiance, противоопухолевое средство Cyramza и препарат для лечения псориаза Taltz.

Квартальный объем продаж Trulicity составил 337 млн долл. против 112,5 млн долл. годом ранее.

В 2016 г. объем продаж вырос на 6% и составил 21,2 млрд долл.

Чистая прибыль увеличилась на 14% – до 2,7 млрд долл.

По прогнозу на 2017 г., прибыль на акцию составит 4,05–4,15 долл., объем продаж – 21,8–22,3 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Eli Lilly
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Current issue #3, 2017
Больше чем производство
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