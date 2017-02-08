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Квартальная прибыль Sanofi составила 790 млн евро

08.02.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж французской фармацевтической компании Sanofi увеличился на 3,3% и составил 8,9 млрд евро, говорится в пресс-релизе.

Объем продаж подразделения Genzyme вырос на 12,6% за счет показателей по препаратам для лечения рассеянного склероза.

Продажи подразделения Sanofi Pasteur увеличились на 3,7% на фоне роста спроса на комбинированные вакцины для применения в педиатрии.

Объем продаж бизнес-юнита Diabetes and Cardiovascular вырос на 3,8%.

Глобальные продажи противодиабетических препаратов увеличились на 1,9%.

Чистая прибыль в IV квартале 2016 г. выросла более чем вдвое и составила 790 млн евро.

В 2016 г. объем продаж Sanofi сократился на 0,7% и составил 33,8 млрд евро.

Продажи подразделения Genzyme вырос на 17,3% – до 5 млрд евро.

Объем продаж Sanofi Pasteur увеличился на 8,8% – до 4,6 млрд евро.

Чистая прибыль за год оставила 4,7 млрд евро.

Как отметил исполнительный директор Sanofi Оливье Брандикур, в 2016 г. Sanofi успешно завершила сделку по обмену активами с немецкой Boehringer Ingelheim, в результате которой получила безрецептурный бизнес немецкой компании взамен своего ветеринарного подразделения Merial. Он также заявил, что компания не будет торопиться со сделками по слияниям/поглощениям.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Sanofi
Компании
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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