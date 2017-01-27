Квартальная прибыль Biogen Idec упала на 22%

В IV квартале чистая прибыль американской биотехнологической компании Biogen Idec сократилась на 22% и составила 649 млн долл. на фоне расходов на сумму 455 млн долл., связанных с лицензионным соглашением с компанией Forward Pharma в отношении препарата для лечения рассеянного склероза Tecfidera, сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный объем продаж увеличился на 1% и составил 2,9 млрд долл.

Объем продаж Tecfidera вырос на 1% – до 1 млрд долл. Продажи Avonex снизились на 12% – до 564 млн долл. Показатель по препарату Tysabri сократился на 1% – до 474 млн долл.

Между тем, увеличился объем продаж препаратов для лечения гемофилии. Продажи Eloctate выросли на 47% и составили 149 млн долл. Объем продаж Alprolix вырос на 31% – до 93 млн долл.

В декабре 2016 г. совет директоров Biogen Idec одобрил выделение подразделения по разработке препаратов для лечения гемофилии в самостоятельную компанию Bioverativ.

В 2016 г. объем продаж увеличился на 6% и составил 11,4 млрд долл. Чистая прибыль выросла на 4% – до 3,7 млрд долл.

По прогнозу компании, в 2017 г. объем продаж составит 11,1–11,4 млрд долл., прибыль на акцию – 20,45–21,25 долл.

В компании ожидают, что ежегодный объем продаж одобренного в конце декабря 2016 г. препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza, разработанного Biogen Idec совместно с компанией Ionis Pharmaceuticals, составит 1–2 млрд долл.