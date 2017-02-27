Конгрессмены призвали военных не лицензировать Sanofi права на вакцину против вируса Зика

Одиннадцать членов Конгресса США от Демократической партии призвали исполняющего обязанности министра сухопутных войск США (гражданская должность в Минобороны США) Роберта Спира не лицензировать французской фармкомпании Sanofi права на вакцину против вируса Зика, cообщает FiercePharma.

Ранее некоторые некоммерческие организации выступили против лицензирования армией США прав на вакцину против вируса Зика французской фармкомпании Sanofi. Среди них были американская некоммерческая организация Knowledge Ecology International (KEI) и неправительственная международная организация «Врачи без границ» (MSF). Организации заявили, что они обеспокоены дальнейшей ценовой политикой компании относительно вакцины, разработка которой финансировалась государством, а также сообщили о том, что лицензирование прав Sanofi может создать препятствия для обеспечения доступа к вакцине.

Члены палаты представителей США, в том числе Элайджа Каммингс, высказались против намерения военных чиновников, заявив, что план по лицензированию прав Sanofi не гарантирует обеспечения доступа к вакцине и того, что фармкомпания не взвинтит на нее цену. Они также напомнили, что финансирование разработки вакцины производилось государством, и призвали военных лицензировать права с определенными ограничениями, позволяющими правительству вмешаться, если Sanofi значительно повысит цену на вакцину.

В июле 2016 г. Sanofi и армия США заключили соглашение, нацеленное на ускорение разработки вакцины против вируса Зика. Государственная финансовая поддержка на разработку вакцины составила 43 млн долл.

Вакцину против вируса Зика разрабатывают также другие компании, в том числе GlaxoSmithKline и Takeda.