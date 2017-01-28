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Компания Hyland’s отказывается выполнить требование FDA по отзыву препаратов с рынка

28.01.2017

Производитель гомеопатических таблеток, используемых при прорезывании зубов у детей, отказывается исполнить предписание Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) по выводу своих препаратов с рынка. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

В заявлении FDA указано, что лабораторный анализ показал различие в содержании белладонны в некоторых гомеопатических продуктах. В изученных образцах содержание растительного экстракта серьезно превышало максимально допустимый уровень, указанный в информации на продукт. Как говорится в заявлении агентства, белладонна является токсичным веществом, и представляют угрозу для младенцев и детей.

В свете полученных данных для защиты потребителей FDA связалось со Standard Homeopathic Company, производителем гомеопатических продуктов компании Hyland’s относительно отзыва продуктов компании, содержащих белладонну. Однако компания не согласилась провести отзыв продуктов с рынка.

Агентство настоятельно рекомендует немедленно прекратить использование гомеопатических таблеток компании Hyland’s, содержащих белладонну.

Напомним, что в сентябре 2016 г. FDA уже предостерегало от использования данных продуктов после получения отчетов о неблагоприятных событиях. Как было указано в заявлении, безопасность и эффективность гомеопатических зубных таблеток не была оценена и одобрена FDA, агентству неизвестно о какой-либо доказанной пользе для здоровья ребенка.

Автор: Елена Воронина, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
гомеопатия
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
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