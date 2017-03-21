Комбинация abemaciclib/fulvestrant​ показала эффективность против рака молочной железы

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила о том, что комбинация abemaciclib и fulvestrant продемонстрировала эффективность при лечении рака молочной железы, сообщает Reuters.

В клиническом исследовании Monarch-2 сопоставлялась эффективность комбинации по сравнению с монотерапией fulvestrant. Применение abemaciclib существенно увеличило выживаемость без прогрессирования заболевания у пациентов, для которых терапия антиэстрогеном fulvestrant оказалась недостаточно эффективной.

Во II квартале текущего года Eli Lilly намерена подать заявку на одобрение abemaciclib в качестве монотерапии, а в III квартале – в качестве комбинированной терапии.

В августе 2016 года независимый комитет по мониторингу данных рекомендовал продолжить проведение клинических исследований комбинации без внесения каких-либо изменений, несмотря на то, что эффективность терапии не была подтверждена.