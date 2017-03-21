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Комбинация abemaciclib/fulvestrant​ показала эффективность против рака молочной железы

21.03.2017

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила о том, что комбинация abemaciclib и fulvestrant продемонстрировала эффективность при лечении рака молочной железы, сообщает Reuters.

В клиническом исследовании Monarch-2 сопоставлялась эффективность комбинации по сравнению с монотерапией fulvestrant. Применение abemaciclib существенно увеличило выживаемость без прогрессирования заболевания у пациентов, для которых терапия антиэстрогеном fulvestrant оказалась недостаточно эффективной.

Во II квартале текущего года Eli Lilly намерена подать заявку на одобрение abemaciclib в качестве монотерапии, а в III квартале – в качестве комбинированной терапии.

В августе 2016 года независимый комитет по мониторингу данных рекомендовал продолжить проведение клинических исследований комбинации без внесения каких-либо изменений, несмотря на то, что эффективность терапии не была подтверждена.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Eli Lilly
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
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Март №8
Как карта ляжет
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