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Китайская компания закупала фармсубстанции у запрещенного поставщика

16.03.2017

FDA направило предупредительные письмо китайской фармкомпании Lumis Global Pharmaceuticals после того, как обнаружило, что фирма закупала фармацевтические субстанции у поставщика, внесенного FDA в список запрещенных, cообщает FiercePharma.

После проверки предприятия компании в городе Ухань в сентябре 2016 г. FDA заявило о том, что, по меньшей мере, некоторые фармацевтические субстанции, продаваемые компанией, куплены у поставщика, который включен FDA в список запрещенных. Также в предупредительном письме упоминалось, что Lumis Global Pharmaceuticals перед продажей фармсубстанций подделывала их сертификаты соответствия.

Ранее аналогичные нарушения были выявлены у еще одной китайской компании - Suzhou Pharmaceutical Technology.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Китай
фармсубстанции
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