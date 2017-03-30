Китайская Fosun Pharmaceutical получила разрешение на приобретение индийской Gland Pharma

Совет по содействию иностранным инвестициям Индии (FIPB) после недолгой паузы одобрил сделку по приобретению китайской фармацевтической компанией Fosun Pharmaceutical индийской фармкомпании Gland Pharma, сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки – 1,4 млрд долл.

По условиям сделки, китайская компания покупает 86% акций Gland Pharma, в т.ч. 36% акций, принадлежавших американской частной инвестиционной компании KKR & Co.

Сделка позволит Gland Pharma расширить присутствие в Африке, Европе и Японии.

Эта сделка стала первой после того, как индийское правительство смягчило условия прямых иностранных инвестиций в страну.