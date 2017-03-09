Китайская Fosun Pharma заинтересована в приобретении Stada

Китайская фармацевтическая компания Shanghai Fosun Pharmaceutical планирует выступить с предложением о приобретении немецкой Stada, которая уже находится в центре интересов двух частных инвестиционных консорциумов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, Fosun Pharma находится на ранней стадии переговоров с рядом частных инвестиционных фондов, в т.ч. CVC на предмет совместного предложения о покупке немецкой компании. Однако, предупреждает он, китайская компания может принять решение действовать самостоятельно.

В Fosun Pharma от комментариев отказались.