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Китайская дженериковая компания вывела на домашний рынок аналог Iressa

20.02.2017

Частная китайская дженериковая компания Qilu Pharmaceutical вывела на внутренний рынок препарат Yiruike, являющийся аналогом препарата первой линии для лечения немелкоклеточного рака легкого Iressa (gefitinib), разработанного шведско-британской AstraZeneca, сообщает агентство Xinhua.

Iressa еще находится под патентной защитой во многих странах, в т.ч. в США. В КНР срок действия патента истек в апреле 2016 г. Тогда же Qilu Pharmaceutical получила одобрение Государственного управления по контролю за качеством медикаментов и продуктов питания КНР (SFDA) на лонч своего продукта.

Одной из главных проблем здравоохранения в Китае является курение. В стране курят более 60% взрослого населения, около 600 тыс. китайцев умирают от рака легкого ежегодно. Рынок препаратов для лечения немелкоклеточного рака легкого составляет более полумиллиарда долларов.

По информации генерального управляющего Qilu Pharmaceutical Ли Яня, цена упаковки Yiruike составит около 2 тыс. юаней (290 долл.), что составляет примерно пятую часть цены упаковки Iressa.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Китай
аналоговые препараты
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
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