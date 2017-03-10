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Китай примет меры по ускорению процесса одобрения препаратов

10.03.2017

Власти Китая намерены принять меры по оптимизации процесса одобрения лекарственных средств, пишет FiercеPharma. Об этом заявил глава FDA Китая (SFDA) Би Цзинцюань.

Би Цзинцюань подчеркнул важность взаимного признания данных клинических исследований, проводимых в Китае и за рубежом, для оптимизации процесса регистрации препаратов. В настоящее время лекарственное средство, прошедшее I фазу клинических исследований за рубежом, должно пройти ее в Китае, что существенно замедляет процесс вывода лекарственных средств на рынок страны.

Еще одним препятствием является система правовой защиты интеллектуальной собственности Китая, которую необходимо совершенствовать.

Кроме того, по словам Би Цзинцюаня,SFDA уже приняло меры для решения еще одной проблемы – нехватки кадров для рассмотрения заявок на препараты. В настоящее время штат организации расширен, в результате чего количество заявок, подлежащих рассмотрению, сократилось с 22 тыс. в 2015 г. до 8 тыс. в 2016 г. Также SFDA начало предоставлять статус ускоренного рассмотрения, который в 2016 г. был присвоен 12 препаратам.

Также власти Китая внесли изменения в список препаратов для возмещения расходов по медицинскому страхованию. В него вошли такие блокбастеры, как Viread производства британской GlaxoSmithKline и Iressa шведско-британской AstraZeneca.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
одобрение
Китай
новые препараты
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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