 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
94

Китай отменит требование о проведении КИ импортированных препаратов на территории страны

21.03.2017

Власти Китая примут меры по ускорению вывода импортированных лекарственных средств на рынок страны, сообщает Reuters.

FDA Китая предлагает отменить требование об обязательном проведении клинических исследований импортных лекарственных средств на территории страны. Теперь зарубежные фармкомпании смогут подавать заявку на одобрение препарата на основании результатов международных клинических исследований. Исключением станут вакцины: правила для них останутся прежними.

В настоящее время фармкомпании, подавая заявку на регистрацию препарата в FDA Китая, вынуждены ждать одобрения около 3-4 лет, тогда как в США эта процедура занимает около 10 месяцев.

Высокие цены и ограниченный доступ к лекарственным средствам являются причиной, по которой жители Китая все чаще вынуждены приобретать медикаменты на «cером» рынке.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
14.03.2017 Roche и Bavarian Nordic тестируют комбинацию для лечения рака мочевого пузыря
07.03.2017 Seattle Genetics сможет продолжить клинические исследования противоопухолевого препарата
03.03.2017 Препарат ataluren не прошел клинические исследования для лечения муковисцидоза
13.02.2017 Взять лучшее
08.02.2017 Компания «ТераМАБ» начинает клинические испытания фазы Ib препарата TAB08 для борьбы с онкологией
Метки
SFDA
клинические исследования
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения