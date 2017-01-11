Keytruda в комбинации с химиотерапией получила статус ускоренного рассмотрения

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) сообщила о том, что FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения препарату Keytruda в комбинации с химиотерапией в качестве терапии первой линии пациентов с прогрессирующим раком легкого, сообщает Reuters.

Решение должно быть принято до 10 мая текущего года.

Keytruda уже была одобрена в качестве терапии первой линии для лечения PD-L1-позитивных больных прогрессирующим раком легкого. Терапия Keytruda в комбинации с химиотерапией будет применяться для лечения пациентов с метастатическим или прогрессирующим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого, вне зависимости от уровня PD-L1.