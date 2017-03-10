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Кембриджский университет займется вопросами сотрудничества между учеными и фармкомпаниями

10.03.2017

Ректор Кембриджского университета возглавит работу по созданию Кембриджской академии медицинских наук (CATS) для обеспечения сотрудничества между научным сообществом и фармацевтической индустрией, cообщает Pharma Times.

Для проведения исследований членам Академии будет предоставлено новейшее диагностическое оборудование и другие передовые технические устройства. Благодаря этому научное сообщество вместе с фармкомпаниями сможет разрабатывать новые лекарственные средства.

Также СATS будет предоставлять образовательные программы и обеспечивать студентов стажировками в различных фармкомпаниях.

Особое внимание будет уделено проблеме безопасности препаратов. В исследовании этой темы примут участие представители шведско-британской фармкомпании AstraZeneca и британской GlaxoSmithKline.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
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