Кембриджский университет займется вопросами сотрудничества между учеными и фармкомпаниями

Ректор Кембриджского университета возглавит работу по созданию Кембриджской академии медицинских наук (CATS) для обеспечения сотрудничества между научным сообществом и фармацевтической индустрией, cообщает Pharma Times.

Для проведения исследований членам Академии будет предоставлено новейшее диагностическое оборудование и другие передовые технические устройства. Благодаря этому научное сообщество вместе с фармкомпаниями сможет разрабатывать новые лекарственные средства.

Также СATS будет предоставлять образовательные программы и обеспечивать студентов стажировками в различных фармкомпаниях.

Особое внимание будет уделено проблеме безопасности препаратов. В исследовании этой темы примут участие представители шведско-британской фармкомпании AstraZeneca и британской GlaxoSmithKline.