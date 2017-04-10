К 2025 г. объем экспорта фармпродукции из Ирана достигнет 1,5 млрд долл.

Сфера здравоохранения остается одной из приоритетных отраслей экономики Ирана и одним из основных драйверов инновационного развития страны, говорится в отчете аналитической компании Frost & Sullivan.

К 2016 г. объем фармацевтического рынка превысил 3 млрд долл., а ежегодные темпы роста составляют 6-8%. В ближайшие 10 лет Иран планирует увеличить объем инвестиций в создание новых высокотехнологичных производств, приобретение необходимых оборудования и технологий, разработку и внедрение новых видов продукции, а также расширение масштабов НИОКР в области медицины.

К 2025 г. объем экспортных поставок медикаментов составит ориентировочно 1,5 млрд долл.

Иран остается крупнейшим производителем медикаментов в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Несмотря на то, что иранская фармацевтическая отрасль развивается быстрыми темпами, в стране все еще отмечается дефицит лекарственных препаратов (в том числе биотехнологических), предназначенных для лечения особо тяжелых видов заболеваний. Для устранения этих пробелов Правительством Ирана реализуется несколько крупных инфраструктурных проектов, среди них – строительство специализированного Промышленного фармацевтического кластера в 65 км от Тегерана. На его территории разместятся бизнес-инкубаторы, научно-исследовательские центры и лаборатории, заводы по производству химических реактивов, лекарственных препаратов, активных фармацевтических субстанций (АФС), медицинского оборудования, а также складские помещения и центры сбыта готовой продукции. Инвестиции в проект составят более $2 млрд. Всего резидентами кластера станут более 100 инновационных компаний, которым будут предоставлены льготы по налогам, а также возможность аренды оборудования/помещений по сниженным ставкам. Организация производства биотехнологических лекарственных средств, медицинской аппаратуры, диагностических средств и современных упаковочных материалов осуществляется с привлечением средств иностранных инвесторов.

В постсанкционный период страна будет расширять партнерские связи с другими государствами для ускорения перехода от сырьевой экономики к инновационной. Привлекательность иранского фармрынка как объекта инвестиций растет: для иностранных фармацевтических компаний здесь открываются новые возможности. Некоторые крупные международные компании, такие как Sanofi, Novo Nordisk, Novartis и др. начали работать здесь еще в период экономического эмбарго и теперь расширяют свое присутствие. Последние две официально объявили о своих планах напрямую инвестировать в иранскую фарминдустрию.

Более 90% фармацевтического рынка Ирана в количественном выражении занимают местные компании-производители, специализирующиеся преимущественно на выпуске дженериков.

Дженерики выпускаются 120 предприятиями, в то время как производством АФС занимаются около 55 компаний. В течение ближайших 10 лет Иран намерен существенно упрочить свои позиции на рынках стран Персидского залива, СНГ и Средней Азии и увеличить объем экспорта лекарственных препаратов в эти и другие регионы с нынешних 180 млн долл. до 1,5 млрд долл. к 2025 году.

Одним из основных сдерживающих факторов развития отрасли остается устаревшая технологическая база. Средний возраст фармкомпаний в Иране составляет более 38 лет, и лишь менее 5% предприятий соответствуют международным стандартам GMP. В числе других сдерживающих факторов – низкое качество производимых АФС (что негативно влияет и на качество готовой продукции), низкий уровень расходов на НИОКР в последние годы (менее 1% от оборота рынка), отсутствие достаточного опыта для продвижения выпускаемой продукции на внешние рынки и организации цепочки продаж. Тем не менее после отмены санкций Иран намерен увеличить импорт оборудования и технологий (в основном из западных стран), что позволит увеличить объем производства и повысить качество выпускаемых препаратов.

В 2015 году импортные поставки составили порядка 33% от общего объема фармрынка Ирана. Из них 80% пришлось на биоаналоги, рекомбинантные препараты, инсулин, вакцины и онкопрепараты. В последние 10 лет Иран заметно прогрессировал с точки зрения развития биотехнологий, однако из-за нехватки инвестиций страна по-прежнему зависит от импорта многих стратегически важных продуктов.

Государственная политика направлена на повышение доли локально произведенных препаратов в стоимостном объеме фармацевтического рынка. В течение следующих 5 лет доля локально произведенных препаратов должна увеличиться до 75%. Приоритетными направлениями в указанный период станут биоаналоги и АФС. Помимо этого, Правительство Ирана намерено стимулировать приток частных инвестиций в производство медикаментов растительного происхождения, онкопрепаратов, рекомбинантных препаратов, моноклональных антител, пептидных препаратов, инсулинов, вакцин, диагностических наборов и реагентов, а также продуктов, применяемых в медицинской визуализации.