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К 2022 г. объем мирового рынка орфанных препаратов достигнет 209 млрд долл.

07.03.2017

К 2022 г. мировой объем продаж орфанных препаратов составит 209 млрд долл. при среднегодовом темпе роста 11,1%, говорится в отчете исследовательской компании Evaluate Pharma.

По оценкам экспертов, продажи орфанных препаратов составят 21,4% от общего объема мирового фармрынка к 2022 г. Медианная стоимость орфанных препаратов на пациента в 5,5 превысит показатель по обычным препаратам.

в 2016 г. в США средняя стоимость орфанного препарата на пациента составтла 140,4 тыс. долл. в год, обычного препарата – 27,7 тыс. долл.

Аналитики прогнозируют, что рейтинг производителей орфанных препаратов в 2022 г. возглавит Celegene, потеснив Novaeris на 3-е место.

Самым продаваемым в мире орфанным препаратом станет Revlimid.

В Европе первое место по продажам займет препарат Opdivo (2,4 млрд долл.).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
объем рынка
орфанные препараты
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