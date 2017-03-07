К 2021 г. объем французского фармрынка сократится до 34,16 млрд долл.

К 2021 г. объем французского фармрынка сократится и составит 34,16 млрд долл. против 35,5 млрд долл. в 2017 г., говорится в пресс-релизе британской исследовательско-аналитической компании GlobalData. Отрицательный показатель среднегодового темпа роста (CAGR) составит 1%.

В отчете компании отмечается, что, несмотря на развитую систему медицинского страхования и старение населения, факторами сдерживания роста фармрынка Франции станут давление на цены на лекарства, потеря патентной защиты на оригинальные препараты и колебания валютных курсов.

В настоящее время правительство страны в рамках снижения расходов на здравоохранение выдвинуло на первый план инициативу по развитию дженерикового сегмента. Производители дженериков пользуются поддержкой властей, в т.ч. благоприятным регуляторным режимом.

Франция придерживается политики референтного ценообразования. Цены на лекарства во Франции связаны с ценами в Германии, Испании, Италии и Великобритании. Снижение цен на лекарства в любой из этих стран неизбежно отражается на ценах во Франции.

Политика компенсации цен на лекарства основана на их клинической эффективности, а не на соотношении стоимости и эффективности, как в других странах, в т.ч. США и Великобритании. Фармкомпаниям приходится больше рисковать, чтобы окупить вывод инновационных препаратов на французский рынок, поскольку новые препараты должны показать преимущества перед уже существующими, что рассматривается как существенное препятствие для дальнейших инвестиций.

По мнению аналитиков, фармацевтические и биотехнологические компании, которые хотят работать на французском фармрынке, должны учитывать растущий спрос на инновационные препараты. Французское правительство оказывает финансовую поддержку научно-исследовательской деятельности, что создает благоприятные условия для работы небольших биотехнологических компаний, количество которых за последнее десятилетние выросло.