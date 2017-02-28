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Лента · В мире
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К 2021 г. объем фармрынка Японии достигнет 72 млрд долл.

28.02.2017

По данным британской исследовательско-аналитической компании GlobalData, к 2021 г. объем фармрынка Японии увеличится и составит 72 млрд долл. против 70 млрд долл. в 2016 г., говорится в пресс-релизе. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит всего 0,3%.

Как говорится в отчете компании, рынок здравоохранения Японии характеризуется, в основном, высоким уровнем доступности медицинских услуг. Что касается фармрынка, то его рост обусловлен в т.ч. неуклонным старением населения.

Между тем, сдерживающими факторами для роста рынка являются завершение срока действия патентов на самые популярные препараты, распространение дженериков и ежегодное снижение цен на лекарства.

Окончание срока действия патентов скажется на доходности крупнейших японских фармкомпаний, в частности Daiichi Sankyo. В 2017 г. завершается срок патентной защиты в ЕС и Японии на гипотензивный препарат olmesartan. В США срок патентной защиты истек в 2016 г. На долю препаратов с действующим веществом olmesartan приходится 28,8% общего показателя продаж компании.

В целях сокращения расходов на здравоохранение японское правительство всячески поощряет применение дженериков. Кроме того, в феврале 2016 г. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии приняло решение пересматривать цены на лекарства ежегодно, а не раз в два года, как раньше.

Между тем, правительство принимает меры и по сокращению срока рассмотрения заявок на новые лекарственные препараты, что положительно сказывается на объеме рынка и привлекает зарубежные компании. Так, новые регуляторные стандарты позволяют зарубежным компаниям использовать в заявках на одобрение своей продукции результаты III фазы клинических исследований, проведенных за пределами Японии. В результате процесс рассмотрения сократился с трех лет до одного года.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Япония
объем рынка
Фармвестник-ТВ
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22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
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