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Juno Therapeutics прекратила клинические исследования препарата JCAR015

02.03.2017

Американская фармацевтическая компания Juno Therapeutics объявила о прекращении клинических исследований экспериментального препарата для лечения рецидивного и рефрактерного острого лимфобластного лейкоза, сообщает FirstWord Pharma. Причиной прекращения исследования II фазы стала гибель 5 пациентов из-за возникшего отека головного мозга вследствие тяжелой нейротоксичности препарата.

В июле 2016 г. FDA приостановило клиническое исследование ROCKET из-за двух случаев летального исхода по причине отека головного мозга. Однако вскоре регулятор разрешил продолжать исследование.

В ноябре 2016 г. Juno Therapeutics добровольно приостановила исследования после смерти двух пациентов, у которых также развился отек головного мозга.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
прекращение
доклинические исследования
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