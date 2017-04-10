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Johnson & Johnson спонсирует фильм CNN о глобальной пандемии

10.04.2017

Американский производитель товаров для здоровья, в т.ч. лекарственных средств – компания Johnson & Johnson стала спонсором нового документального фильма CNN Films, посвященного проблеме глобальной пандемии, cообщает FiercePharma.

В фильме рассказывается о том, что каждый человек может сделать, чтобы защитить себя и общество от инфекционных заболеваний. Как повествуется в фильме, такие простые шаги, как вакцинация, посещение врача, мытье рук и др. могут обезопасить человечество от серьезных эпидемий.

Уже более недели компания рекламирует фильм под названием «Невидимый враг» (Unseen Enemy) на своих страницах в таких социальных сетях, как Facebook и Twitter.

Представители Johnson & Johnson заявили о том, что одной из миссий компании является оказание положительного влияния на общество в вопросах здравоохранения.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
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06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
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Дело чести
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