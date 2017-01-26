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Johnson & Johnson покупает швейцарскую Actelion за 30 млрд долл.

26.01.2017

Американский производитель товаров для здоровья, в т.ч. лекарственных средств – компания Johnson & Johnson приобрела крупнейшую европейскую биотехнологическую компанию Actelion Pharmaceuticals Ltd. за 30 млрд долл. (280 долл. за акцию), сообщает The Wall Street Journal.

Сделка позволит Johnson & Johnson получить доступ к широкому ассортименту лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний, в т.ч. легочной артериальной гипертензии.

В середине декабря 2016 г. Johnson & Johnson объявила о прекращении переговоров о приобретении Actelion после того, как швейцарская компания отклонила предложение в размере 240 долл. за акцию. Однако приблизительно через неделю переговоры возобновились.

По условиям сделки, Actelion выделит в самостоятельную компанию подразделение ранних разработок. Компания будет называться R&D NewCo. Johnson & Johnson будет владеть 16% акций новой компании с правом покупки еще 16%.

Возглавит R&D NewCo. нынешний исполнительный директор Actelion Жан-Поль Клозель. Председатель совета директоров швейцарской компании Жан-Пьер Гарнье займет аналогичную должность в новой компании.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Actelion Ltd.
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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