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Janssen заключила соглашение с PeptiDream

11.04.2017

Американская фармацевтическая компания Janssen Pharmaceuticals (подразделение Johnson & Johnson) заключила соглашение с японской биофармацевтической компанией PeptiDream, сообщает Pharma Times. Сумма сделки может составить до 1,15 млрд долл.

По условиям соглашения, технология PeptiDream Peptide Discovery Platform System будет использована для идентификации макроциклических пептидов в качестве потенциальных препаратов для лечения метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, на которых специализируется Janssen.

Janssen займется разработкой и коммерциализацией этих пептидов. PeptiDream получит авансовый платеж, поэтапные платежи и роялти с продаж.

PeptiDream уже сотрудничает с такими компаниями, как Novartis, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Sanofi и Eli Lilly.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Johnson & Johnson
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
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