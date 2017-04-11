Janssen заключила соглашение с PeptiDream

Американская фармацевтическая компания Janssen Pharmaceuticals (подразделение Johnson & Johnson) заключила соглашение с японской биофармацевтической компанией PeptiDream, сообщает Pharma Times. Сумма сделки может составить до 1,15 млрд долл.

По условиям соглашения, технология PeptiDream Peptide Discovery Platform System будет использована для идентификации макроциклических пептидов в качестве потенциальных препаратов для лечения метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, на которых специализируется Janssen.

Janssen займется разработкой и коммерциализацией этих пептидов. PeptiDream получит авансовый платеж, поэтапные платежи и роялти с продаж.

PeptiDream уже сотрудничает с такими компаниями, как Novartis, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Sanofi и Eli Lilly.