Изменения в системе здравоохранения США не затронут индийские фармкомпании

Предлагаемые избранным президентом США Дональдом Трампом изменения в политике в области здравоохранения окажут минимальное влияние на индийскую фармотрасль, сообщает Business Standard.

Акции фармацевтических компаний на Бомбейской фондовой бирже упали на 1–3%, но затем вернули утраченные позиции.

Как отметила исполнительный директор индийской биотехнологической компании Biocon Киран Мазумдар Шоу, индийская фармотрасль играет значительную роль в сокращении расходов на здравоохранение в США, поставляя в страну высококачественные и при этом доступные дженерикиа.

Кроме того, на своей пресс-конференции избранный президент США затронул тему программы Medicare. Он заявил о намерении позволить менеджерам Medicare самостоятельно вести переговоры о ценах на лекарственные препараты с фармацевтическими компаниями.

В период с 2006 по 2016 г. расходы на лекарственные препараты по программе Medicare выросли с 40 до 100 млрд долл.

Что касается о намерении нового президента вернуть рабочие места в США, то, по словам генерального секретаря Индийского фармацевтического альянса Дилипа Шах, речь идет о фармкомпаниях, имеющих производство в Мексике и Пуэрто-Рико, а не об индийских фармпроизводителях.