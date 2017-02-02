Исследователи совместно с IBM ищут перспективные методы лечения онкологии у детей

Американская компания - производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения IBM совместно с исследователями в области медицины намерены заняться поиском перспективных методов лечения онкологических заболеваний у детей, cообщает Pharmaceutical Business Review.

Исследователи ищут потенциальные лекарственные препараты, которые могут повлиять на молекулы и белки, контролирующие раковые клетки во время возникновения некоторых онкологических заболеваний у детей.

Для ускорения данного процесса и расширения поиска IBM обеспечит исследователей бесплатным доступом к своей программе World Community Grid, являющейся глобальным сообществом пользователей ПК, которые готовы предоставить неиспользуемые мощности своих вычислительных систем для реализации исследовательских инициатив, определяющих будущее человечества – борьба со СПИДом, онкологическими заболеваниями и др. Благодаря этому ресурсу ученые смогут быстрее проводить миллионы виртуальных экспериментов, нацеленных на выявление перспективных кандидатов для дальнейших исследований.

Проект, получивший название Smash Childhood Cancer, объединил исследователей из Университета Чиба и Киотского университета в Японии, Гонконгского университета, Детского медицинского цента в штате Коннектикут, Лаборатории Джексона США (The Jackson Laboratory) и Медицинского центра Университета Коннектикута. Ученые займутся поиском лекарственных средств от таких заболеваний, как нейробластома, опухоль головного мозга, рак почки, герминогенные опухоли, рак печени и остеосаркома.