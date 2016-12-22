Исполнительный директор Bristol-Myers Squibb назначен председателем Совета директоров

Исполнительный директор американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb Джованни Кафорио назначен председателем Совета директоров, сообщает FirstWord Pharma. Он займет эту должность с 2 мая 2017 г. Нынешний председатель Совета директоров Bristol-Myers Squibb Ламберто Андреотти объявил о намерении уйти в отставку.

Джованни Кафорио возглавил компанию в конце января 2015 г., сменив на этом посту Ламберто Андреотти. До этого он занимал должности главного операционного директора и коммерческого директора BMS. Он стал членом Совета директоров компании в 2014 г.