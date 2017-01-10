Ipsen покупает онкобизнес компании Merrimack

Французская фармацевтическая компания Ipsen приобретает глобальные активы в области лечения онкозаболеваний у американской Merrimack Pharmaceuticals, сообщает PharmaTimes. Сумма сделки может составить около 1 млрд долл.

В результате сделки Ipsen получает права на ключевой препарат американской компании Oniveyd (липосомальный иринотекан для инъекций), одобренный в США для лечения пациентов с метастатической аденокарциномой поджелудочной железы, у которых заболевание прогрессирует после терапии препаратами гемцитабина.

Кроме того, препарат находится на II стадии клинических исследований (КИ) для терапии ранее нелеченного метастатического рака поджелудочной железы, проходит II/III стадии КИ для лечения рецидивирующего мелкоклеточного рака легкого, а также предварительную I стадию КИ для лечения рака молочной железы.

По условиям соглашения, Ipsen выплатит Merrimack 575 млн долл. после завершения сделки и еще до 450 млн долл. в случае одобрения применения Oniveyd для новых показаний в США.

Сделку планируется завершить к концу I квартала 2017 г.