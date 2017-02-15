Integra LifeSciences хочет купить бизнес-юнит у Johnson & Johnson

Американский производитель медизделий – компания Integra LifeSciences Holdings Corp предложила купить у Johnson & Johnson бизнес-юнит Codman, входящий в состав подразделения Depuy и специализирующийся на производстве изделий для применения в нейрохирургии, сообщает Reuters. Предложенная сумма сделки – 1,05 млрд долл.

В 2016 г. объем продаж продукции Codman составил 370 млн долл.

Johnson & Johnson находится в процессе приобретения крупнейшей европейской биотехнологической компании – швейцарской Actelion за 30 млрд долл.

В январе руководство Johnson & Johnson заявило о том, что оно рассматривает стратегические альтернативы для ряда противодиабетических активов.