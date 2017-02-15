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Integra LifeSciences хочет купить бизнес-юнит у Johnson & Johnson

15.02.2017

Американский производитель медизделий – компания Integra LifeSciences Holdings Corp предложила купить у Johnson & Johnson бизнес-юнит Codman, входящий в состав подразделения Depuy и специализирующийся на производстве изделий для применения в нейрохирургии, сообщает Reuters. Предложенная сумма сделки – 1,05 млрд долл.

В 2016 г. объем продаж продукции Codman составил 370 млн долл.

Johnson & Johnson находится в процессе приобретения крупнейшей европейской биотехнологической компании – швейцарской Actelion за 30 млрд долл.

В январе руководство Johnson & Johnson заявило о том, что оно рассматривает стратегические альтернативы для ряда противодиабетических активов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
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