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Inebilizumab получил орфанный статус для лечения нейромиелита зрительного нерва

30.03.2017

Европейские регуляторы присвоили орфанный статус препарату inebilizumab (ранее MEDI-551) шведско-британской фармкомпании AstraZeneca при применении для лечения нейромиелита зрительного нерва, пишет Pharma Times.

Нейромиелит зрительного нерва – это редкое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое развивается на фоне реакции иммунной системы организма, направленной на клетки ЦНС, в основном зрительных нервов и спинного мозга.

Следствием данного заболевания может стать потеря зрения, слабость или паралич нижних или верхних конечностей, нарушение функции мочевого пузыря или кишечника. В настоящее время не существует одобренной терапии этого заболевания.

Сейчас препарат проходит IIb фазу клинических исследований.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
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