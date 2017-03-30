Inebilizumab получил орфанный статус для лечения нейромиелита зрительного нерва

Европейские регуляторы присвоили орфанный статус препарату inebilizumab (ранее MEDI-551) шведско-британской фармкомпании AstraZeneca при применении для лечения нейромиелита зрительного нерва, пишет Pharma Times.

Нейромиелит зрительного нерва – это редкое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое развивается на фоне реакции иммунной системы организма, направленной на клетки ЦНС, в основном зрительных нервов и спинного мозга.

Следствием данного заболевания может стать потеря зрения, слабость или паралич нижних или верхних конечностей, нарушение функции мочевого пузыря или кишечника. В настоящее время не существует одобренной терапии этого заболевания.

Сейчас препарат проходит IIb фазу клинических исследований.