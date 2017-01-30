Индийская компания Piramal Enterprises приобретает ряд активов у британской Mallinckrodt

Индийская компания Piramal Enterprises Limited объявила о том, что ее британское подразделение Critical Care приобрело у британской Mallinckrodt LLC права на ряд препаратов, применяемых при интратекальной спастичности и для лечения болей, сообщает FirstWord Pharma.

Сумма сделки составляет 171 млн долл. Кроме того, британская компания может получить еще до 32 млн долл. в зависимости от финансовых показателей проданных активов в течение 3 лет.

В приобретенный Piramal портфель препаратов входит препарат Gablofen (baclofen), применяемый при тяжелой степени спастичности, который в настоящее время зарегистрирован США. Также препарат одобрен к продаже в 8 странах Евросоюза.

Gablofen доступен во флаконах и предварительно заполненных шприцах, что создает удобство для пользователей по сравнению с препаратами, расфасованными в ампулы.

Кроме того, Piramal получила доступ к двум экспериментальным обезболивающим препаратам, которые также предназначены для интратекального введения.

За 12 месяцев по 30 сентября 2016 г. объем продаж приобретенных индийской компанией активов составил 44,6 млн долл.