 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
59

Индийская компания Piramal Enterprises приобретает ряд активов у британской Mallinckrodt

30.01.2017

Индийская компания Piramal Enterprises Limited объявила о том, что ее британское подразделение Critical Care приобрело у британской Mallinckrodt LLC права на ряд препаратов, применяемых при интратекальной спастичности и для лечения болей, сообщает FirstWord Pharma.

Сумма сделки составляет 171 млн долл. Кроме того, британская компания может получить еще до 32 млн долл. в зависимости от финансовых показателей проданных активов в течение 3 лет.

В приобретенный Piramal портфель препаратов входит препарат Gablofen (baclofen), применяемый при тяжелой степени спастичности, который в настоящее время зарегистрирован США. Также препарат одобрен к продаже в 8 странах Евросоюза.

Gablofen доступен во флаконах и предварительно заполненных шприцах, что создает удобство для пользователей по сравнению с препаратами, расфасованными в ампулы.

Кроме того, Piramal получила доступ к двум экспериментальным обезболивающим препаратам, которые также предназначены для интратекального введения.

За 12 месяцев по 30 сентября 2016 г. объем продаж приобретенных индийской компанией активов составил 44,6 млн долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
05.03.2015 Mallinckrodt покупает компанию Ikaria
19.01.2015 Piramal приобретает американскую компанию Coldstream Laboratories
14.05.2014 Федеральная торговая комиссия США разрешила сделку между Mallinckrodt Pharmaceuticals и Questcor Pharmaceuticals
07.04.2014 Mallinckrodt покупает Questcor за 5,6 млрд долл.
16.05.2012 Piramal Healthcare приобретает Decision Resources Group
Метки
Piramal Healthcare
Mallinckrodt Pharmaceuticals
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
29.01 — 01.02 V Всероссийская фармацевтическая олимпиада
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения