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GW Pharma тестирует комбинацию на основе марихуаны для лечения рака

09.02.2017

Британская фармацевтическая компания GW Pharmaceuticals plc объявила о положительных результатах II фазы клинического исследования терапии на основе марихуаны, предназначенной для пациентов с мультиформной глиобластомой, сообщает PharmaTimes.

В испытании, исследующем эффективность и безопасность комбинации tetrahydrocannabinol и cannabidiol, принял участие 21 пациент, страдающий от мультиформной глиобластомы. Однолетняя выживаемость при этом составила 83% по сравнению с 53% пациентов, получивших плацебо.

Медиана выживаемости в результате терапии комбинацией составила более 550 дней, тогда как после приема плацебо – 369 дней.

Наиболее частыми побочными эффектами были рвота (75%), головокружение (67%), тошнота (58%), головная боль (33%) и запор (33%).

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
марихуана
GW Pharmaceuticals
онкозаболевания
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