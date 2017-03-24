Голосование по законопроекту об упразднении и замене Obamacare было отложено

Голосование по законопроекту о замене Obamacare состоится в пятницу (24 марта), сообщает BBC. Как заявил Президент США Дональд Трамп, оно станет последней возможностью отменить и заменить Закон о доступном медицинском обслуживании, принятый Бараком Обамой в 2010 г.

Ожидалось, что голосование пройдет 23 марта. Однако оно было отложено в связи с тем, что авторы законопроекта не смогли заручиться достаточной поддержкой со стороны Республиканской партии. При этом Трамп выдвинул республиканцам ультиматум: если они не проголосуют за его законопроект в пятницу, он больше не будет предпринимать попыток отменить и заменить закон, и Obamacare будет действовать и дальше.

Для упразднения и замены Obamacare необходимо, чтобы против законопроекта выступили не более 22 членов Республиканской партии. Как сообщает Associated Press, количество противников замены Obamacare среди республиканцев может составить, по меньшей мере, 28 человек. Однако администрация Трампа надеется, что ультиматум Президента США заставит республиканцев-противников встать на сторону авторов законопроекта.

По подсчетам Бюджетного управления Конгресса США, если законопроект будет принят, к 2026 г. медицинскую страховку потеряют 24 млн американцев.

Авторы законопроекта по замене Obamacare намерены ограничить расширение Medicaid, предусмотренное прежней реформой, и отменить финансирование этой программы. Кроме того, предлагается предоставлять гражданам страны налоговые льготы при покупке медицинской страховки, а также отменить штрафы для американцев, которые не приобрели страховку. Если законопроект будет принят, страховщики смогут повышать цены на медицинские услуги для пожилых людей. Также в течение года государство не будет финансировать программу по планированию семьи (Planned Parenthood).