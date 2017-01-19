Глобальная коалиция намерена бороться с будущими эпидемиями

Глобальная коалиция, в состав которой вошли политики, работники здравоохранения и филантропы, намерена начать борьбу против будущих эпидемий, сообщает Reuters.

Вспышка лихорадки Эбола, произошедшая в 2014-2015 годах в Западной Африке, унесла жизни более 11 тысяч человек, прежде чем была разработана действенная вакцина. Коалиция нацелена на предотвращение возникновения подобных ситуаций. Для этого члены организации намерены сократить время изготовления вакцин, а также разработать две вакцины-кандидата от каждого заболевания до появления эпидемии.

В финансировании проекта приняли участие власти Германии, Японии и Норвегии, а также фонд Билла и Мелинды Гейтс и благотворительный фонд Wellcome Trust. Начальное финансирование составило 460 млн долл. Коалицию также поддерживают крупные фармкомпании, ВОЗ и неправительственная международная организация «Врачи без границ».

Билл Гейтс заявил, что вспышки вирусов Эбола и Зика показали, насколько человечество не подготовлено к предотвращению различных эпидемий. По его словам, без инвестиций в исследования и разработки распространение заболеваний так и будет приводить к трагическим последствиям. Поэтому возможность быстро разрабатывать лекарственные средства и вакцинировать людей при возникновении неизвестного ранее заболевания позволит спасти множество жизней, а также предотвратить эпидемии и катастрофические экономические последствия.

В настоящее время Коалиция призывает к сотрудничеству исследователей и компании, которые готовы поучаствовать в разработке вакцин против таких заболеваний, как ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Ласса и вирус Нипах. По словам временно исполняющего обязанности исполнительного директора Коалиции Джона Арне Роттингена, именно эти заболевания потенциально могут вырасти до масштабов эпидемий и унести жизни людей.