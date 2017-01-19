 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
67

Глобальная коалиция намерена бороться с будущими эпидемиями

19.01.2017

Глобальная коалиция, в состав которой вошли политики, работники здравоохранения и филантропы, намерена начать борьбу против будущих эпидемий, сообщает Reuters.

Вспышка лихорадки Эбола, произошедшая в 2014-2015 годах в Западной Африке, унесла жизни более 11 тысяч человек, прежде чем была разработана действенная вакцина. Коалиция нацелена на предотвращение возникновения подобных ситуаций. Для этого члены организации намерены сократить время изготовления вакцин, а также разработать две вакцины-кандидата от каждого заболевания до появления эпидемии.

В финансировании проекта приняли участие власти Германии, Японии и Норвегии, а также фонд Билла и Мелинды Гейтс и благотворительный фонд Wellcome Trust. Начальное финансирование составило 460 млн долл. Коалицию также поддерживают крупные фармкомпании, ВОЗ и неправительственная международная организация «Врачи без границ».

Билл Гейтс заявил, что вспышки вирусов Эбола и Зика показали, насколько человечество не подготовлено к предотвращению различных эпидемий. По его словам, без инвестиций в исследования и разработки распространение заболеваний так и будет приводить к трагическим последствиям. Поэтому возможность быстро разрабатывать лекарственные средства и вакцинировать людей при возникновении неизвестного ранее заболевания позволит спасти множество жизней, а также предотвратить эпидемии и катастрофические экономические последствия.

В настоящее время Коалиция призывает к сотрудничеству исследователей и компании, которые готовы поучаствовать в разработке вакцин против таких заболеваний, как ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Ласса и вирус Нипах. По словам временно исполняющего обязанности исполнительного директора Коалиции Джона Арне Роттингена, именно эти заболевания потенциально могут вырасти до масштабов эпидемий и унести жизни людей.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения