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GlaxoSmithKline отзывает около 600 тыс. ингаляторов Ventolin в США

05.04.2017

Британский фармпроизводитель GlaxoSmithKline принял решение отозвать более 593 тыс. противоастматических ингаляторов Ventolin из аптек и медицинских учреждений США, пишет Reuters.

Сообщается, что в данных ингаляторах был обнаружен дефект, из-за которого дозировка лекарственного средства в ингаляторе является меньшей, чем заявлено фармпроизводителем.

Компания отзывает три партии Ventolin HFA 200D, которые были произведены на заводе GSK в Зебулоне, США.

Данный дефект не несет опасности для жизни и здоровья пациентов, поэтому компания не заявляет о необходимости возвращать лекарственное средство.

Представители GSK сообщили о том, что фармкомпания работает над выявлением причин проблемы. Завод в Зебулоне продолжает производить лекарственное средство.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GlaxoSmithKline
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Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
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