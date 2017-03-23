GlaxoSmithKline и Regeneron проанализируют связь между генами и заболеваниями

Британский фармпроизводитель GlaxoSmithKline cовместно с американской биотехнологической компанией Regeneron и самым большим медицинским исследовательским центром Великобритании Biobank займутся изучением связи между генами и заболеваниями, сообщает Reuters.

Исследователи проанализируют связь между генетической вариативностью и здоровьем 500 тыс. британцев средних лет и старше. Ученые надеются, что благодаря этому удастся найти новые подходы к разработке лекарственных средств.

В рамках проекта волонтеры в возрасте от 40 до 69 лет сдавали кровь и другие биологические образцы в исследовательский центр Biobank. В течение 9 месяцев доступ к этим данным получат только исследователи GSK и Regeneron, затем информация станет доступной и для других ученых.

К концу 2017 г. будут проанализированы 50 тыс. образцов генетических данных. На исследование всех 500 тыс. образцов потребуется от 3 до 5 лет.