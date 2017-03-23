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GlaxoSmithKline и Regeneron проанализируют связь между генами и заболеваниями

23.03.2017

Британский фармпроизводитель GlaxoSmithKline cовместно с американской биотехнологической компанией Regeneron и самым большим медицинским исследовательским центром Великобритании Biobank займутся изучением связи между генами и заболеваниями, сообщает Reuters.

Исследователи проанализируют связь между генетической вариативностью и здоровьем 500 тыс. британцев средних лет и старше. Ученые надеются, что благодаря этому удастся найти новые подходы к разработке лекарственных средств.

В рамках проекта волонтеры в возрасте от 40 до 69 лет сдавали кровь и другие биологические образцы в исследовательский центр Biobank. В течение 9 месяцев доступ к этим данным получат только исследователи GSK и Regeneron, затем информация станет доступной и для других ученых.

К концу 2017 г. будут проанализированы 50 тыс. образцов генетических данных. На исследование всех 500 тыс. образцов потребуется от 3 до 5 лет.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Regeneron Pharmaceuticals
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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