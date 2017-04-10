Fresenius SE & Co KGaA ведет переговоры о покупке американской фармкомпании Akorn

Немецкая компания по предоставлению медицинских товаров и услуг Fresenius SE & Co KGaA объявила о том, что она ведет переговоры о приобретении американской дженериковой компании Akorn Inc., сообщает Reuters.

Акции Akorn, рыночная капитализация которой составляет около 3,7 млрд долл., выросли на 10% – до 32,60 долл.

При этом во Fresenius отметили, что гарантии удачного завершения переговоров нет.

В Akorn факт переговоров также подтвердили.

В сентябре 2016 Fresenius приобрела крупнейшего испанского частного оператора больниц - компанию Quironsalud за 5,8 млрд евро (6,14 млрд долл.) с учетом долговых обязательств испанской компании.