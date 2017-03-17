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Французская компания разработала препарат для лечения рака поджелудочной железы

17.03.2017

Французская биотехнологическая компания Advanced Accelerator Applications надеется в течение нескольких месяцев получить одобрение препарата Lutathera, относящегося к радиоизотопной медицине и предназначенного для лечения нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы, сообщает Fortune. Именно от этого заболевания в 2011 г. cкончался соучредитель корпорации Apple Стив Джобс.

Lutathera воздействует на опухоль с помощью активных противоопухолевых пептидов, аналогов гормона соматостатина.

В ходе III фазы клинических исследований выяснилось, что препарат снижает риск прогрессирования заболевания на 80% по сравнению со стандартной терапией.

Если Lutathera будет одобрен, лонч, вероятно, состоится в конце 2017 г. Стоимость курса терапии из 4 инъекций составит 68,6 тыс. долл.

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Метки
рак
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