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Французская фармкомпания Ethypharm приобретает британскую Martindale Pharma

19.01.2017

Французская фармацевтическая компания Ethypharm объявила о приобретении британской специализированной фармкомпании Martindale Pharma, сообщает FirstWord Pharma.

Британская компания, специализирующаяся на разработке и производстве препаратов для лечения наркозависимости, для применения при оказании неотложной помощи, а также стерильных инъекционных лекарственных средств, продает свою продукцию более чем в 50 странах мира.

Сделка позволит Ethypharm упрочить свои позиции на британском рынке. Кроме того, объединенная компания значительно расширит географические границы своего бизнеса и увеличит производственные возможности.

Рыночная капитализация объединенной компании составит более 300 млн евро.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
сделка
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