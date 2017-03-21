FDA снова отказалось одобрить препарат AstraZeneca для лечения гиперкалиемии

FDA направило шведско-британской фармкомпании AstraZeneca полное ответное письмо по лекарственному средству ZS-9, которое предназначено для лечения гиперкалиемии, сообщает Reuters.

Конкретных причин отказа фармпроизводитель не назвал, заявив лишь о том, что полное ответное письмо было получено после проверки FDA производственного предприятия компании.

ZS-9 уже был отвергнут FDA в мае 2016 г. из-за производственных проблем.

AstraZeneca сообщила о том, что будет и дальше заниматься разработкой препарата, права на который компания получила после приобретения ZS Pharma в декабре 2015 г.

Ожидается, что в перво й половине 2017 г. регуляторные органы ЕС и Австралии также вынесут решение по препарату.