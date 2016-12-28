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FDA разработало рекомендации по кибербезопасности медицинского оборудования

28.12.2016

Власти США разработали рекомендации, связанные с киберуязвимостью медицинских устройств, cообщает Reuters. Таким образом производителям медицинского оборудования будут предоставлены определенные указания для устранения изъянов в безопасности устройств, в том числе кардиостимуляторов, инсулиновых помп и систем визуализации.

Рекомендации FDA связаны с выявлением и устранением последствий уязвимости медицинских устройств, которые уже вышли на рынок. Согласно данным указаниям, производителям необходимо устанавливать специальные программы, благодаря которым будет легче обнаружить изъяны в кибербезопасности устройств.

Данное решение стало следствием вопросов об уязвимости кардиоустройств производства St. Jude Medical Inc к потенциально опасным для жизни кибератакам.

FDA борется с этой проблемой уже несколько лет. В 2014 году организация издала рекомендации о том, как производителям необходимо решать вопросы безопасности устройств, связанные с кибератаками, в процессе производства, однако указания не затрагивали оборудование, которое уже вышло на рынок. В 2015 году была обнаружена уязвимость инфузионных помп производства Hospira Inc., в связи с чем FDA заявило о необходимости прекратить использование устройств в больницах.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
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