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FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения препарату компании Teva

01.03.2017

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries сообщила о том, что FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения экспериментальному препарату для лечения поздней дискинезии SD-809, сообщает Reuters. Решение по препарату ожидается 30 августа 2017 г.

Поздняя дискинезия характеризуется насильственными непроизвольными движениями в результате долговременного применения препаратов для лечения психических расстройств. В США от этого заболевания страдают около 500 тыс. человек. В настоящее время одобренных препаратов для лечения поздней дискинезии в США не существует.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
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