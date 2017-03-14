FDA присвоило орфанный статус препарату для лечения миелодиспластического синдрома

FDA присвоило орфанный статус препарату BI 836858, разрабатываемому немецкой фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim и предназначенному для лечения миелодиспластического синдрома, сообщает Pharma Times.

BI 836858 является моноклональным антителом, действующим против белка CD33, который экспрессируется на поверхности некоторых опухолевых клеток.

В ходе доклинических исследований была продемонстрирована эффективность препарата против злокачественных клеток. В настоящее время проводятся клинические исследования I/II фазы, в которых оценивается эффективность и безопасность BI 836858 для лечения пациентов с миелодиспластическим синдромом.