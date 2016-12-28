FDA приостановило исследования препарата Seattle Genetics

FDA наложило временный запрет на проведение исследований экспериментального препарата для лечения онкологических заболеваний американской фармкомпании Seattle Genetics в связи со смертью четырех пациентов в ходе испытаний, сообщает Reuters.

Акции компании упали на 15,7% до 52,18 долл.

В результате проведения клинических испытаний у 6 пациентов с острым миелолейкозом была обнаружена гепатотоксичность, 4 человека скончались.

В настоящее время компания совместно с FDA определяет, стал ли препарат vadastuximab talirine причиной таких серьезных последствий. Эксперты оценивают риск возникновения гепатотоксичности у пациентов, которые проходили терапию данным препаратом и перенесли трансплантацию стволовых клеток до или после лечения. По мнению представителя Guggenheim Partners, «скорее всего гепатотоксичность вызвана именно препаратом». Однако некоторые эксперты утверждают, что гепатотоксичность является побочным эффектом трансплантации стволовых клеток.

Всего в клинических исследованиях принимают участие 300 человек. Также оценивается возможность терапии данным препаратом пациентов с миелодиспластическим синдромом.

Ранее vadastuximab talirine получил от FDA и EMA статус орфанного препарата.