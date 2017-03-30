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FDA отказало Mylan в одобрении дженерика препарата Advair

30.03.2017

Голландская фармацевтическая компания Mylan объявила о получении полного ответного письма FDA относительно заявки на одобрение аналога противоастматического препарата Advair Diskus (fluticasone/salmeterol) британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, сообщает FirstWord Pharma.

В компании не объяснили причину отказа в одобрении дженерика, сообщив, что письмо находится на стадии рассмотрения и что компания предоставит соответствующую информацию в кратчайшие сроки.

В январе 2017 г. FDA одобрило препарат AirDuo RespiClick (fluticasone/salmeterol) израильской фармкомпании Teva. Тогда GlaxoSmithKline заявила, что, несмотря на аналогичную субстанцию, AirDuo RespiClick не может считаться заменой или эквивалентом оригинальному препарату.

Между тем, к 10 мая 2017 г. ожидается решение FDA по аналогу Advair иорданской фармкомпании Hikma Pharmaceuticals.

По прогнозу GlaxoSmithKline, в случае выхода на американский рынок дженерика Advair в середине текущего года, объем продаж оригинального препарата в стране в 2017 г. сократился бы примерно до 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долл.). В 2016 г. он составил 1,8 млрд фунтов (2,2 млрд долл.).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Mylan Inc
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
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