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FDA одобрило препарат Tagrisso для лечения немелкоклеточного рака легкого

31.03.2017

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о том, что FDA одобрило препарат Tagrisso (osimertinib) для лечения метастатического немелкоклеточного рака легкого у пациентов с позитивным статусом мутации T790M рецептора эпидермального фактора роста (epidermal growth factor receptor, EGFR), у которых произошло прогрессирование заболевания во время или после терапии ингибитором тирозинкиназы EGFR, сообщает FirstWord Pharma.

Одобрение основано на данных двух исследований II фазы AURA (AURA extension и AURA2), в которых доказана эффективность препарата у 411 пациентов с немелкоклеточным раком легкого при наличии мутаций EGFRm T790M с прогрессированием заболевания во время или после лечения ингибиторами тирозинкиназы EGFR. В этих исследованиях частота объективных ответов (основанных на измерении уменьшения размеров опухоли) составила 59% (95% доверительный интервал: 54% - 64%). В дополнительном исследовании I фазы, проведенном у 63 пациентов, частота объективных ответов составила 51%, а медиана длительности ответа – 12,4 месяца.

Препарат Tagrisso одобрен более чем в 54 странах мира.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Фармвестник-ТВ
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