FDA одобрило препарат Siliq для лечения с бляшечного псориаза

FDA одобрило препарат Siliq производства канадской фармкомпании Valeant Pharmaceuticals International для лечения взрослых пациентов с бляшечным псориазом умеренной и тяжелой формы, сообщает Reuters.

На упаковке Siliq размещено предупреждение о том, что препарат может повышать риск суицида. Во время клинических исследований у пациентов, проходящих терапию Siliq, наблюдалось суицидальное поведение.

Псориаз – в большинстве случаев наследственное аутоиммунное заболевание, которое чаще всего проявляется у людей в возрасте от 15 до 35 лет. Наиболее распространенной формой является бляшечный псориаз, при котором на поверхности кожи больного образуются плотные красные пятна, покрытые серебристо-белыми чешуйками.